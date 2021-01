Declino Chelsea: strapazzato dal City, tre sconfitte in sei gare

Il 2021 dei Blues si è aperto come si era concluso, ovvero in maniere negativa: contro le big zero vittorie per la squadra di Lampard.

Werner. Thiago Silva. Mendy. Sarr. Havertz. Zyiech. Chilwell. campione di tutto. Sui social era questa l'impressione, dopo la faraonica campagna acquisti dei Blues. Peccato che dopo l'iniziale partenza positiva, senza comunque mai dominare in lungo e in largo, i londinesi si siano arenati.

Tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, infatti, il Chelsea di Lampard ha ampiamente deluso, rimediando ben tre sconfitte nelle ultime sei gare di Premier League, con due sole vittorie e un pareggio nei match rimanenti. Nel primo del nuovo anno, batosta a Stamford Bridge contro il .

E' un Chelsea sicuramente in crisi, che si allontana dalle posizioni di testa lasciando il fianco scoperto per la salita di squadre fin qui deludenti come l' , che proprio dalla vittoria pesante contro gli uomini di Lampard hanno cambiato il volto della propria annata, portandosi a -3 dopo essere stati a distanza siderale nel mese di novembre.

Nel 17esimo turno di Premier il City, che fin qui non ha certo brillato come nelle passate stagioni, ha rappresentato la lama nel burro della difesa del Chelsea, andando in rete per tre volte nel giro della prima mezzora: contro le grandi i Blues si stanno scogliendo continuamente come neve al sole.

In stagione, infatti, il Chelsea è caduto per 3-1 contro l'Arsenal, ma ha anche rimediato un k.o. iniziale contro il e due pareggi a reti bianche contro il e il . Ergo, zero vittorie contro le big di Premier nel 2020/2021.

Per la maggior parte dei tifosi la campagna acquisti è stata sì sulla carta entusiasmante, ma quasi tutti i nuovi arrivati hanno nella realtà bisogno di tempo per abituarsi al calcio inglese, considerando che escluso Chilwell, gli acquisti estivi sono giunti da , ed Eredivisie.

A parità di gare, il Chelsea si trova già a sei lunghezze dal terzo in classifica, ma sopratutto a sette da Manchester United e Liverpool, entrambe con un match ancora da recuperare: potenzialmente, dunque, un +10 sulla squadra di Lampard che a livello numerico e psicologico non può non far rumore.

Per provare a ritrovare il sorriso il Chelsea sfiderà il Morecambe nel terzo turno di , per poi affrontare il a metà gennaio in Premier. Prossimo match contro una big previsto il 19 dello stesso mese contro il Leicester: una trasferta che potrebbe abbassare ulteriormente le possibilità di Giroud e compagni o d'altra parte dare una svolta alla stagione.