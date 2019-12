Decennio 2010-2019 in Serie A: Napoli miglior attacco, Juventus miglior difesa

Si chiude il decennio anche per la Serie A: dominio Juventus per punti, vittorie e minor numero di goal subiti, Napoli miglior attacco (dati Opta).

Elaborazioni basate su dati Opta

Risposta facile e scontata, vista l'impressionante striscia di scudetti vinti: la ha dominato in questo decennio in , collezionando 852 punti complessivi, frutto di 260 vittorie e 72 pareggi in 380 partite, una media fantasmagorica di 2.24 punti a partita. Sono ben 108 i punti di distacco sulla seconda in classifica, il , che ha totalizzato 744 punti dal 2010 al 2019. Al terzo posto la con 730 punti, chiudono la Top 5 (658) e (655).

Anche qui, dominio Juventus prevedibile, con 260 vittorie, al 2° posto troviamo il Napoli con 218, soltanto 4 successi in più della Roma. Inter che si conferma quarta forza del decennio con 189 vittorie su 380 gare disputate e al quinto posto troviamo (185 vittorie in 379 partite) e Milan (185 in 380).

La squadra che ha incassato più sconfitte in Serie A in questo decennio è il , con 168 sconfitte in 381 partite disputate, ma nel rapporto tra gare disputate e ko subiti troviamo nei bassifondi della classifica anche (165 sconfitte in 365 partite), (153 in 342), (152 in 343) e (157 ko in 381 partite).

Il miglior attacco della Serie A dal 2010 al 2019 è stato quello del Napoli, che ha segnato complessivamente 721 goal, per una media di 1,90 goal a partita. Al secondo posto troviamo la Juventus con 712 goal (1.87 di media), al terzo posto la Roma,con 687 goal (1.81 di media).

La miglior difesa della Serie A dal 2010 al 2019, come testimoniano i dati Opta, è stata quella della Juventus, che sulla solidità della BBC ha costruito gran parte dei successi di questi anni. La è l'unica squadra a chiudere il decennio con una media goal subiti inferiore all'1, un impressionante 0.77, per un totale di 291 goal subiti in 380 partite. Sul podio ritroviamo il Napoli, con 1.03 goal subiti a partita (391 totali) e il Milan, con 1.07 goal subiti di media (407 goal subiti complessivi).