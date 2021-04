Il debutto di Pato con l'Orlando City: 0-0, MVP e infortunio

E' ufficialmente iniziata l'avventura di Alexandre Pato in MLS con la maglia dell'Orlando City SC. L'ex enfant prodige acquistato dal Milan nell'inverno del 2007 ha bagnato il suo esordio nella massima serie statunitense pareggiando 0-0 contro l'Atlanta United.

Non sono arrivati i tre punti ma l'impatto su suolo americano è stato estremamente positivo tanto che a fine gara il brasiliano è stato nominato MVP del match.

Always for you God!! Thank you to all of my teammates!! Sempre para você Deus... Obrigado a todos os meus companheiros! 💜 pic.twitter.com/BGXwOqvmlY

Nel post gara sono arrivati i complimenti anche da parte dell'allenatore di Orlando Óscar Pareja.

Tante cose belle, ma spazio anche per un piccolo fuori programma: al 78', nel tentativo di evitare un tackle avversario, Pato è caduto in maniera non del tutto composta sul ginocchio destro. Immediati i soccorsi e pressoché automatico il cambio maturato appena 2' dopo.

Il timore e la preoccupazione iniziali legate ad un possibile problema al ginocchio sembrerebbero già rientrate, in quanto non sembrerebbe trattarsi di un problema troppo serio.

After 8 months waiting for that moment, today I played my first official game. I am very happy for the game and for my teammates. We are growing. thanks to everyone who watched and who was at the stadium. Better days are coming. @OrlandoCitySC pic.twitter.com/9qMXUQmDR9