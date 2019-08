Debrecen-Torino 1-4: Poker in Ungheria, granata al 3° Turno preliminare

Non sbaglia il Torino di Mazzarri, che si impone 4-1 sul Debrecen anche in Ungheria e con un punteggio totale di 7-1 accede al 3° turno preliminare.

Il batte 3-1 al Nagyerdei Stadion gli ungheresi del Debrecen nella sfida di ritorno dei preliminarei di , e con un punteggio totale di 7-1 si qualifica al 3° turno. I padroni di casa schierano Varga alle spalle di Garba davanti, mentre Mazzarri si affida a Berenguer e Zaza alle spalle del centravanti Belotti.

I primi 20 minuti di gara scorrono via senza particolari sussulti, ma al 25' i granata, in campo con la nuova divisa azzurra, passano a condurre. Meité serve Zaza, la punta si libera al tiro con il mancino e da appena dentro l'area infila Nagy. Passano 12 minuti e la squadra di Mazzarri arriva anche al raddoppio con un'incursione di Ansaldi sulla fascia sinistra: cross teso dall'altra parte dell'argentino e per Izzo è un gioco da ragazzi insaccare a porta sguarnita. I padroni di casa non riescono a reagire, e dopo una palla recuperata in mediana da Meité, Zaza tenta l'eurogoal con un pallonetto dalla lunga distanza che esce fuori di poco sulla destra.

Al 42' gli ungheresi si affacciano dalle parti di Sirigu: Varga dalla destra mette in mezzo per Garba, che in scivolata spedisce di poco sul fondo. Sul finire della prima frazione, Baselli deve lasciare il campo per un problema muscolare alla coscia: al suo posto dentro Rincon, all'esordio stagionale. L'inizio ripresa però è di marca ungherese: serve un miracolo di Sirigu su Trujic per negare la gioia del goal ai padroni di casa. Il Torino sembra accusare un po' di pesantezza sulle gambe e gli ungheresi ne approfittano: cross di Varga dalla sinistra, Garba svetta di testa su Nkoulou e firma il 2-1.

Il Torino però ha il merito di rialzari e di colpire ancora in contropiede: assist di tacco di Zaza per Belotti, che si invola centralmente in area e batte Nagy. Toszer su punizione impensierisce Sirigu, ma il portiere è una garanzia. Nel finale il giovane Millico bagna con il goal il suo esordio europeo. Il Torino con un punteggio complessivo di 7-1 accede con merito al 3° Turno preliminare.

IL TABELLINO

DEBRECEN-TORINO 1-4 (0-2)

MARCATORI: 25' Zaza (T), 32' Izzo (T), 52' Garba (D), 69' Belotti (T), 90' + 2 Millico (T)

DEBRECEN (4-4-1-1): Nagy; Kusnyir, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Trujic (90' Csősz); Varga (62' Zsori); Garba (80' Adenji). All. Herczeg

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo (83' Singo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli (45' Rincon), Ansaldi; Berenguer, Zaza; Belotti (76' Millico). All. Mazzarri

Arbitro: Fran Jovic ( )

Ammoniti: Garba, Pavkovics (D), Meité, Zaza (T)