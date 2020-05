Deadline per l campionati il 3 agosto, Ceferin: "Solo una raccomandazione"

Il presidente della UEFA, Ceferin, smentisce il fatto che i campionati debbano essere portati a termine entro il 3 agosto: “Nulla di ufficiale”.

Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo della possibilità di riuscire a portare i campionati alla loro naturale conclusione e spesso si è individuato nel 3 agosto la possibile deadline imposta dalla UEFA per la chiusura delle stagioni nei vari Paesi che ancora stanno cercando il modo di ripartire.

Quella del 3 agosto è stata un’opzione esplicitamente prospettata nel corso di incontri con i segretari delle varie Federazioni calcistiche, a quanto pare però si tratta di nulla più che una semplice raccomandazione.

A spiegarlo è stato il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, in una lettera del 14 maggio indirizzata al presidente del , Jean-Michel Aulas, e pubblicata da Le Parisien.

“Per quanto se la UEFA abbia effettivamente indicato alle Federazioni una scadenza del 3 agosto per terminare i propri campionati, il seguente chiarimento dovrebbe rispondere alla vostra domanda. Altre squadre Le date del 20 luglio (per le associazioni nazionali classificate dal 16 al 55) e del 3 agosto (per quelle classificate dall’1 all’15, che comprende la ) sono state menzionate nelle presentazioni fatte nel corso degli incontri con i segretari ed i presidenti delle 55 Federazioni affiliate alla UEFA lo scorso 21 aprile e nel corso delle riunioni tra gruppi di lavoro Uefa, Eca ed European Leagues. Tuttavia, abbiamo sempre detto che tali date sono solo raccomandazioni, provvisorie e non ufficiali”.

Le varie Federazioni potranno quindi spingersi anche oltre il 3 agosto, il tutto purché le stagioni vengano portate a termine.

“La volontà della UEFA era quindi chiaramente quella di incoraggiare Federazioni e Leghe nazionali a fare del loro meglio al fine di completare i campionati in corso, nel formato originale o in un formato adattato, se necessario. L’obiettivo era fare di tutto per proteggere l’integrità delle competizioni e garantire l’applicazione del principio del merito sportivo”.

Ceferin quindi, ha smentito la possibilità che ci sia una deadline fissata nel 3 agosto, ma ha anche aperto alla possibilità che i vari campionati si chiudano in maniera diversa da come sono partiti, aprendo in questo modo anche alle opzioni playoff e playout.