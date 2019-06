De Zerbi sull'ipotesi Roma: "Per ora c'è poco o niente, nessuna offerta"

La panchina della alla ricerca di un proprietario. Tanti i nomi che circolano, da Fonseca a Mihajlovic. Tra questi c'è anche Roberto De Zerbi, che ha rivelato di non aver ancora ricevuto offerte concrete.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

L'attuale allenatore del è intervenuto a 'Sky Sport' a margine del premio 'Pietro Calabrese' parlando della possibilità di cambiare e allenare i giallorossi.

De Zerbi ha affermato di aver letto cose oltre la verità e che al momento non ci sono offerte.

"Sono cose che tengo per me. Quello che leggo sui giornali va oltre la verità. Per adesso c'è poco o niente e qualora si presentasse un'offerta ne parlerò con la società perchè sono riconoscente a loro. A Sassuolo sto bene e il giorno in cui ci sarà la possibilità di andar via, sceglierò un posto dove posso fare il mio calcio e portare le mie idee".