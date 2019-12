De Zerbi su Boga: "Se non diventa quello che dico rischio una denuncia penale"

De Zerbi dopo la vittoria del Sassuolo a Brescia ha scherzato sulla crescita di Boga: "Giocatori così non possono buttare via tempo e talento".

Il vince nel recupero di campionato contro il ma, al termine della partita, a prendersi la scena è stato il tecnico neroverde Roberto De Zerbi che ha pungolato in un modo molto particolare l'ex Boga.

L'allenatore del Sassuolo infatti crede molto in Boga, che a suo dire non ha ancora espresso tutto il proprio potenziale e in conferenza non ha certo usato giri di parole per esprimere il concetto.

"Purtroppo io da Boga mi aspetto prestazioni maggiori, superiori. Vi dico una cosa: se Boga non diventa quello che dico io, rischio una denuncia penale. Giocatori così spostano gli equilibri e non possono buttare via tempo o talento”.

In questo inizio di stagione, d'altronde, Boga è spesso stato decisivo per le sorti del Sassuolo. Basti ricordare in tal senso lo splendido pallonetto allo 'Stadium' in occasione del momentaneo 1-1 contro la .

De Zerbi però non si accontenta e chiede ancora di più al giovane talento. Solo coccole invece per Locatelli, ex centrocampista del apparso in grande crescita.