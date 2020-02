De Zerbi sincero: "Duncan? Se il mercato l'avessi fatto io, non lo avrei venduto"

Sabato sera il ha realizzato quasi un'impresa, battendo la con il punteggio sonoro di 4-2, ed in generale mostrando un calcio spettacolare e a tratti davvero sorprendente per una squadra 'medio-piccola' del nostro campionato.

Dopo la vittoria, nella classifica conferenza post-partita, Roberto De Zerbi ha però sinceramente mostrato dispiacere per la partenza di Duncan verso la .

"Io non faccio il mercato, ma se l'avessi fatto non avrei venduto Duncan. Non so se la Roma ha offerto 10 milioni per Boga..."