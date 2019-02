De Zerbi si sfoga: "Se perdo sono un coglione, se vinco divento un profeta"

De Zerbi si racconta prima di Sassuolo-Juventus: "Se dovessi dare tutto solo per il risultato sarei un coglione, voglio vincere giocando bene".

A pochi giorni dalla sfida alla capolista Juventus il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, racconta il suo modo di vivere il calcio in una lunga intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport'.

De Zerbi parte con uno sfogo sui giudizi nei suoi confronti, spesso troppo affrettati e legati solo ai risultati.

"Attorno al mio nome c’è sempre qualche casino di troppo. Se si perde sono un coglione, il presuntuoso che vuole giocare da dietro, imita il Barcellona… La domenica dopo vinco e sono un profeta. Io sto bene solo quando sono stressato. Quando sono posseduto. Ho sempre anteposto il calcio a tutto, mai spinto dalla voglia di soldi o di carriera.. Sono un gemello astrologico. Mia madre Alviana dice che dopo quarant’anni non ha ancora imparato a gestire l’altro mio gemello, quello strano".

Il tecnico del Sassuolo spiega cosa conti per il De Zerbi allenatore sopra ogni altra cosa.

"Se dovessi dare tutto quello che do solo per il risultato sarei un coglione.Folle far dipendere tutto da un palo dentro o un palo fuori. Dire che non curo la parte difensiva è una cazzata assoluta di cui mi fregherebbe solo se lo pensassero i miei calciatori. La curo, eccome. A modo mio. Non cerco di partire dietro con la palla per farmi bello e strappare applausi. Gioco così perché credo sia la soluzione più vantaggiosa per arrivare davanti".

Il calcio insomma riempie completamente la vita di De Zerbi che rivela un simpatico retroscena familiare.

"Siamo cresciuti insieme, io e moglie Elena. Mi conosce meglio di chiunque altro. Sa che, per stare bene, il mio lavoro lo devo vivere così. Anche i due figli l’hanno capito… Ieri passeggiavo con Elena e lei, a un certo punto, mi fa: “Roberto, confessa, stai pensando alla mezz’ala e al centravanti per domenica?". Invidio gli allenatori che trovano il tempo di giocare a golf o vedere le mostre, io non ce la faccio".

De Zerbi dice la sua sulla Juventus e sul collega Allegri spesso molto criticato proprio per la qualità del gioco bianconero.

"Vincere l'unica cosa che conta? Io non firmo questo manifesto, ma solo perché sono ingordo: voglio giocare bene e vincere. Il calcio non è uno. Le strade per arrivare al risultato, tante. Allegri lo stimo tanto. Non l’ho visto allenare, ma ha una gestione straordinaria dei giocatori. Vorrei rubargli poi un’altra qualità. Come sa migliorare i singoli giocatori. Vedi Pjanic, Bernardeschi e Alex Sandro alla Juve. Anche questo Cancelo non è quello dell’Inter".

Infine il tecnico del Sassuolo racconta il suo rapporto con alcuni giocatori.