De Zerbi ed il Sassuolo avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2021

Il Sassuolo e Roberto De Zerbi hanno trovato un accordo per il rinnovo fino al 2021. Il tecnico si prepara alla terza stagione in neroverde.

La notizia era già nell’aria da qualche giorno, adesso è però arrivata anche l’ufficialità: Roberto De Zerbi nella prossima stagione siederà ancora sulla panchina del .

A confermarlo è stato lo stesso club neroverde attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L’U.S. Sassuolo Calcio, alla presenza dell’A.D. Giovanni Carnevali, comunica di aver rinnovato il contratto con mister Roberto De Zerbi per la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2021. L'articolo prosegue qui sotto Altre squadre Avanti insieme,

orgogliosamente!”.

Approdato sulla panchina del Sassuolo nel 2018, dopo le esperienze con Darfo Boario, Foggia, e , De Zerbi nelle ultime due stagioni si è confermato uno dei tecnici italiani di ‘nuova generazione’ più interessanti ed affidabili in assoluto. Nella sua prima annata in neroverde ha ottenuto un undicesimo posto in (9 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte), mentre in quella attuale ha momentaneamente guidato la sua squadra ad un dodicesimo posto e quindi in zone di classifica assolutamente tranquille (9 vittorie, 7 pareggi, 12 sconfitte).

Il suo nome nelle ultime settimane era stato accostato anche a quello di altri club italiani, ma il suo sodalizio con il Sassuolo è destinato a questo punto ad andare avanti.