De Zerbi lascia il Sassuolo: "Ho deciso di andare via, non posso dare di più"

Il tecnico conferma che lascerà la panchina del Sassuolo al termine della stagione. Il futuro dovrebbe essere allo Shakhtar Donetsk.

Il Sassuolo vince a Parma e resta in corso per la qualificazione in Conference League ma saluta Roberto De Zerbi. Al termine della partita infatti il tecnico ha confermato la decisione di lasciare il club.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', il tecnico non ha svelato la sua prossima destinazione ma sicuramente il prossimo anno non sarà più sulla panchina del Sassuolo.

"Prima della gara di Genova ho comunicato alla società la mia scelta di andare via, perché credo di aver toccato il massimo e magari se arriverà un altro allenatore potrà fare meglio".

Si chiude dunque un triennio in cui il Sassuolo si è consolidato come realtà del calcio italiano.

"Dopo tre anni di mia gestione, martellante ed essendo al massimo esigente, parlando con la società, a cui sarò sempre riconoscente, io credo che abbiamo toccato l'apice. Siamo ottavi e possiamo arrivare settimi, che vorrebbe dire scavalcare una corazzata, di più credo non avrei potuto dare. Ho iniziato a considerare le altre squadre quando ho fatto questa valutazione".

Il futuro di De Zerbi, secondo le ultime indiscrezione, dovrebbe essere in Ucraina e più precisamente sulla panchina dello Shakhtar Donetsk.