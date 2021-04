De Zerbi furioso: "Domani non ho piacere a giocare contro il Milan"

Tra i protagonisti del calcio più arrabbiati per la nascita della Superlega c'è sicuramente Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo. Alla vigilia della sfida infrasettimanale contro il Milan, il mister neroverde ha duramente attaccato la decisione dei dodici di creare una nuova competizione.

C'è anche il Milan tra le squadre che hanno deciso di optare per un nuovo mondo del pallone, proprio l'avversaria del Sassuolo nella serata di mercoledì. De Zerbi si è scagliato contro la Superlega e di conseguenza contro la società rossonera, avversaria domani.

In conferenza stampa, De Zerbi, ha parlato a lungo della questione:

Per De Zerbi il punto essenziale è quello di parlarne, in ogni dove, andando contro l'omertà:

Sogni spezzati per milioni di persone in caso di conferma della Superlega:

"È un comportamento che va a ledere un diritto che non è circoscritto al calcio, che il più debole possa avere un futuro migliore. Il figlio di un operanio dunque non potrà essere un chirurgo? Non lo so, forse io e la mia società siamo coglioni che ancora sogniamo".