De Zerbi ci ha provato: "Nel secondo tempo volevo vincere la partita"

Il tecnico del Sassuolo rammaricato per il k.o. contro la Juventus, riuscita a vincere dopo una grande sofferenza nonostante la superiorità numerica.

Continua ad essere stabilmente in zona europea, ma il non è riuscito ad alzare l'asticella. Zero punti allo Stadium, contro una riuscita però ad avere la meglio sui neroverdi solamente nel finale e nonostante la superiorità numerica per larga parte della gara.

Sotto di un uomo per l'espulsione di Obiang del primo tempo, il Sassuolo però ha seguito i dettami del suo allenatore continuando a cercare la vittoria e non il pareggio. L'1-1, dopo il goal di Danilo, è arrivato da parte di Defrel, nonostante l'undici contro dieci.

La superiorità della Juventus si è fatta sentire nel finale, ma De Zerbi ci aveva creduto:

Altre squadre

"A un certo punto del secondo tempo volevo vincere la partita. C'erano i presupposti per farlo. In alcuni casi siamo stati poco cattivi nel trovare la porta"

Tre sconfitte nelle ultime cinque gare per il Sassuolo, attualmente settimo in classifica ma vicinissimo alle zone d'elite del torneo. Il bel gioco e una squadra con diversi interpreti di qualità permetterà al team neroverde di lottare fino all'ultimo per tornare in Europa.

Per provare a rialzare la testa il Sassuolo se la vedrà contro la in Coppa per gli ottavi di finale, dunque ospiterà in casa il per il 18esimo turno di campionato: al giro di boa e team De Zerbi deciso a puntare al top anche nel 2021.