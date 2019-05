Sassuolo, De Zerbi su Berardi: "Tirerà tutti i rigori fino a fine campionato"

De Zerbi carica di responsabilità Berardi: "Giocherà più vicino alla porta, se non arriva a 10 goal mi arrabbio". E su Demiral: "Niente Juve, resta".

Il è salvo, ma per Domenico Berardi la stagione è tutt'altro che in archivio. Lo lascia intendere Roberto De Zerbi in conferenza alla vigilia del match col , caricando di responsabilità il numero 25 neroverde.

"Se non arriva a 10 goal mi arrabbio, l’ho già detto anche a lui: se l’annata parte bene poi devi quagliare, quindi deve arrivare in doppia cifra, perché la stagione di spessore che ha fatto non viene valorizzata dal numero di gol fatti. Quindi giocherà più vicino alla porta. Quando tra dieci anni penserà a quest’annata, se non sarà arrivato in doppia cifra, allora rimarrà un cruccio".

"Berardi batterà i rigori da qui alla fine, per il discorso dei goal che deve fare”.

Parole importanti per Berardi, ma anche un attestato di stima nei confronti di un Merih Demiral divenuto in pochi mesi un perno della difesa del Sassuolo. De Zerbi spegne i rumors sulla .