De Zerbi bacchetta Boga: "È uscito dal campo troppo velocemente. Guadagnare tempo non è scorrettezza.."

Il goal di Caicedo all'ultimo istante ha regalato la quinta vittoria consecutiva alla ed, al contempo, ha gettato al vento la possibilità del di strappare un punto importante contro i biancocelesti.

La sconfitta per 2-1 subita dal Sassuolo al 'Mapei Stadium' contro la Lazio non preoccupa Roberto De Zerbi: l'allenatore degli emiliani ai microfoni di 'Sky Sport' ha analizzato il goal subito con serenità, trovando nella poca 'malizia' dei suoi giocatori la causa della disfatta nel finale di partita.

"Gol all’ultimo? Succede, purtroppo. Tanti sono giovani, Boga ad esempio è uscito velocemente dal campo alla sostituzione, ma deve imparare a rallentare, gliene parlerò, avremmo guadagnato un po’ di tempo. Per me non è scorrettezza, è il calcio che è così. Comunque tanti pagano nel recupero, anche il oggi”.