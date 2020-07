De Zerbi avverte i suoi: "Chi non ci crede guarderà le partite vicino a me"

Il Milan ha battuto anche il Sassuolo, una delle squadre più in forma e frizzanti del campionato. Ma nel post-Covid, la squadra di Stefano Pioli è un'autentica macchina da guerra.

L'allenatore del , Roberto De Zerbi, ai microfoni di 'Sky Sport' ha commentato la sconfitta, dimostrandosi parecchio arrabbiato.

"Ovviamente l'espulsione ci ha fatto crollare per un po', non possiamo permettercelo contro il . Fino ad allora era stata una gara aperta. Purtroppo nel secondo tempo 7-8 credevano di poter pareggiare, 2-3no e questo mi ha fatto arrabbiare. Chi non ci mette tutto e non ci crede sappia che la panchina è lunga e si sta vicino a me a vedere le partite".