De Vrij e Vecino: l'Inter nel segno dei suoi 'uomini derby'

In goal nel derby dell'anno scorso, in goal nel derby di quest'anno: De Vrij e Vecino sono gli uomini chiave dell'Inter che vola nella stracittadina.

Quelli di Antonio Conte e Romelu Lukaku sono indubbiamente i due volti simbolo dell' 2019/20, una squadra costruita a immagine e somiglianza del tecnico e fondata sulle caratteristiche del belga che sorregge gioco e attacco. Nel derby contro il però sono stati altri due i simboli della vittoria, gli stessi dell'anno scorso. Quelli che tracciano una linea di continuità in una stagione che può rappresentare un taglio netto con il passato: Matias Vecino e Stefan De Vrij, decisivi nel derby esattamente come un anno fa, il 17 marzo 2019.

L'uruguagio è stato il protagonista della stracittadina meneghina già nello scorso anno, l'arma tattica di Spalletti per stendere l'allora squadra di Gattuso tra le linee. Aveva segnato l'1-0 dopo soli 3 minuti di gioco. Quest'anno ha scelto un momento più pesante: dopo il goal di Brozovic, è stato lui a punire il Milan nel momento più importante, due minuti dopo il 2-1 che aveva riaperto i giochi, segnando probabilmente il goal col senno del poi più pesante della rimonta. Per il momento, per il punteggio, per il morale.

E pensare che forse Vecino questa partita avrebbe anche potuto non giocarla. Sembrava che lui, Sanchez ed Eriksen si giocassero due maglie. L'ex e è andato oltre il palmarès internazionale del cileno e del danese (alla fine l'escluso), si è preso una maglia da titolare e ancora una volta l'ha legittimata con la prestazione e con il goal che ha cambiato definitivamente verso della partita.

Altre squadre

Il goal che invece la partita l'ha decisa è stato di De Vrij, che ha rotto definitivamente l'equilibrio segnando il 3-2 che ha indirizzato i tre punti verso l'Inter. Una torsione in tuffo imparabile per Donnarumma, un goal difficilissimo. Mai quanto il salvataggio che nel primo tempo aveva evitato un altro goal del Milan, l'ennesimo di una stagione in cui l'olandese sta trovando costanza a livello fisico. Ovvero ciò che spesso gli è mancato e che ora gli sta permettendo di imporsi come uno dei migliori giocatori nerazzurri e non solo.

Quella torsione perfetta all'incrocio è solo la punta dell'iceberg di una stagione e di una partita giocata da leader, della difesa e non solo. Celebrata con il goal decisivo. Forse un segno, quello che lo ha definitivamente posto tra i migliori centrali al mondo. E lo ha reso ancora una volta simbolo di un derby che aveva firmato con goal anche lo scorso anno. In un'Inter andata da Spalletti a Conte, da Icardi a Lukaku, le costanti sono De Vrij e Vecino.