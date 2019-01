De Vrij a DAZN: "Spalletti mi ha voluto all'Inter, Icardi è sereno"

Stefan De Vrij racconta i primi mesi all'Inter ai microfoni di DAZN: "Spalletti mi ha chiamato per convincermi. Icardi? Non noto cambiamenti".

L'Inter di Spalletti ha ripreso a marciare nelle ultime due giornate di campionato prima della pausa invernale: la formazione nerazzurra è chiamata ora al terzo centro consecutivo nel prossimo impegno casalingo contro il Sassuolo. Per l'occasione Stefan De Vrij ha raccontato le proprie sensazioni con la nuova maglia nel corso di un'intervista esclusiva a DAZN.

Il centrale olandese è stato convinto anche da Spalletti nella scelta di trasferirsi all'Inter.

“Ricordo la chiamata del mister, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all’Inter. Mi spiegava perchè fosse un bene che io venissi a Milano, per la mia crescita personale e anche per la crescita della società. Poi lui ovviamente non è stato l’unico motivo che mi ha spinto a venire qui”.

Un colpo sicuramente importante per l'Inter, che con l'arrivo di De Vrij ha alzato il livello del reparto difensivo: una retroguardia che presto potrebbe arricchirsi ancora con l'esperienza di Godin.

“C’è sempre da migliorare, riguardo sempre le nostre partite, da solo e con i miei compagni di difesa. I dettagli fanno la differenza. Godin? Sono scelte della società, vedremo”.

L'episodio di razzismo che ha visto protagonista Koulibaly è sicuramente una pagina nera del nostro calcio, De Vrij prova a ricordare quei momenti in campo.

“Durante la partita non me ne sono accorto, quando ha preso il rosso però ci ho pensato per un attimo, ma non ero sicuro. Poi a fine partita ho visto che avevo ragione. San Siro vuoto? Io quando l’arbitro fischia mi concentro solo sulla partita, mi isolo, ma è chiaro che sia più bello giocare con i tifosi e lo stadio pieno”.

Tra le situazioni più spinose in casa nerazzurra c'è sicuramente quella relativa a Mauro Icardi, che in questi giorni tratterà il rinnovo contrattuale con la società.

“Icardi in area è micidiale, difficile da marcare, perchè aspetta che tu guardi il pallone per prenderti alle spalle, in questo periodo io sinceramente lo vedo bene. Si allena bene, è concentrato, non noto cambiamenti” L'articolo prosegue qui sotto

Il movimento olandese sta rinascendo con numerosi nuovi talenti, De Ligt è già corteggiato dalle big di mezza Europa.