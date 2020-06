De Telegraaf - Svolta Eredivisie: da settembre gare con i tifosi

A partire da settembre, in Eredivisie potrebbero tornare i tifosi allo stadio: manca l'ok del Governo che dovrebbe arrivare a breve.

Se in e in buona parte dei Paesi europei il calcio è ripartito, lo stesso non può dirsi per l' : la Federcalcio ha optato per l'interruzione definitiva dell'Eredivisie, senza assegnare il titolo e bloccando le retrocessioni.

La prossima edizione dovrebbe partire l'11 settembre con una gradita novità: secondo quanto riportato da 'De Telegraaf', infatti, allo stadio potrebbero rivedersi i tifosi.

Solo ad alcune condizioni però: che la distanza tra una persona e l'altra sia di un metro e mezzo (ciò significa che gli spalti potranno essere riempiti per il 30%); che non ci siano canti e cori per limitare al massimo l'eventualità di nuovi contagi.

Sulla questione deve ancora pronunciarsi il Governo che è già stato consigliato in tal senso dagli esperti di OMT, la task force olandese anti-Coronavirus chiamata a prendere dei provvedimenti restrittivi nel periodo più critico in piena epidemia.

Le prime partite con le tifoserie potrebbero essere quelle del 4 e del 7 settembre che vedranno protagonista la nazionale 'orange' in contro e Italia.

Per stabilire chi potrà prendere posto sulle gradinate, i club potrebbero ricorrere a dei sorteggi prima di ogni gara in modo da prendere una decisione equa e inattaccabile da chi sarebbe costretto a rimanere a casa.