De Silvestri: "La mia Carlotta è una ricercatrice, i veri eroi sono loro"

La sospensione del campionato e lo stop dell'intero movimento calcistico sono solo la punta dell'iceberg del caos portato dal Coronavirus: la vera lotta è combattuta negli ospedali da chi si espone in prima linea come medici, infermieri e operatori sanitari in generale.

Di queste categorie fa parte la fidanzata di Lorenzo De Silvestri che, in un'intervista a 'Sky Sport', ha elogiato il lavoro di quei professionisti silenziosi e troppo spesso dimenticati dall'opinione pubblica.

"Carlotta è una ricercatrice, è il mio orgoglio. Ora tutti stanno riscoprendo l'importanza di questo lavoro e spero d'ora in poi nessuno lo dimentichi più. I veri eroi e campioni sono loro, la ricerca va sostenuta sempre e comunque".

La vita senza calcio è dura ma necessaria per uscire al più presto da questa situazione.