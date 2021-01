De Siervo replica a De Laurentiis: "La Supercoppa si giocherà"

L'amministratore delegato della Lega Serie A sulla provocazione di De Laurentiis: "Calendario e campionato sono cose sacre".

La volontà di Aurelio De Laurentiis di rinviare la rimarrà tale. - si giocherà regolarmente il prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

A confermarlo è stato l'amministratore delegato della Lega , organizzatrice della competizione, a margine della presentazione del nuovo album 'Calciatori' Panini.

"La Supercoppa si giocherà. È stato un fuoco di paglia. C’è stata questa provocazione. Calendario e campionato sono cose sacre, sono impegni che verranno rispettati".

In mattinata si è diffusa la notizia che nei giorni scorsi il presidente del Napoli avesse chiesto il rinvio della partita per questioni di calendario e per l'assenza dei tifosi.