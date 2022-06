De Siervo chiarisce: "Nessun torneo per i club di Serie A durante i Mondiali"

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine della presentazione del calendario della nuova stagione.

Con la compilazione del nuovo calendario è scattato ufficialmente il countdown alla Serie A 2022/2023. Una stagione con un programma diverso dal solito a causa del Mondiale invernale, in programma in Qatar tra novembre e dicembre.

Con l'eliminazione dell'Italia nei playoff e la mancata partecipazione alla Coppa del Mondo, nelle scorse settimane si è parlato della possibilità per i club del massimo campionato di disputare un torneo nel corso della competizione iridata.

Un'idea che l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha smentito a margine della presentazione del calendario della nuova stagione.

"Un torneo per le squadre italiane durante i Mondiali? Come lo avevamo pensato no, le società hanno fatto scelte tecniche diverse".

L'ad non chiude alla possibilità di collaborare con i club con l'obiettivo di ideare un format che possa coinvolgere proprio le formazioni di Serie A:

"La Lega resta a disposizione per le squadre anche per pensare a tornei più piccoli durante la pausa dei Mondiali, è una Lega che sta crescendo. Siamo una media company".

Una proposta che Lega e club dovranno valutare insieme nelle prossime settimane per studiare la formula giusta e capire se ci sono i margini per scendere in campo durante la Coppa del Mondo.