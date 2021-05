De Sciglio sogna la Premier League: "Ho sempre avuto un debole per il Chelsea"

Mattia De Sciglio confessa: "Mi piacerebbe restare a Lione". E poi apre al Chelsea: "La Premier mi affascina". Su Depay: "Lo vedrei bene alla Juve".

Mattia De Sciglio al terzo posto col suo Lione, la Juventus al quinto e a rischio Champions League. Chi l'avrebbe detto all'inizio della stagione? Pochi, probabilmente. E invece, la realtà sorride all'ex bianconero. Che a 'Tuttosport' si confessa, parlando del presente e del futuro.

A proposito di futuro: con ogni probabilità non sarà di nuovo alla Juve. De Sciglio è in prestito secco, ma la sua volontà è quella di proseguire l'avventura in Francia. E poi, magari, di tentarne un'altra ugualmente affascinante. Dove? In Premier League.

"Mi piacerebbe restare qui a Lione, dove mi trovo benissimo dentro e fuori dal campo, oppure provare una nuova esperienza all’estero. Magari in Inghilterra. La Premier mi affascina e ho sempre avuto un debole per il Chelsea. Ma adesso ho in testa soltanto il Lione e il finale di campionato".

Tornando in Italia: vedere la Juventus arrancare al quinto posto, lontanissima dall'Inter, fa un certo effetto.

"È una sensazione strana. Soprattutto mi dispiace per i miei ex compagni. Il livello della rosa è alto, certamente non da quinto posto. Da fuori è difficile capire il motivo, ma la sensazione è che rispetto agli ultimi anni sia mancata un po’ la voglia di lottare su tutti i campi. Dopo nove scudetti consecutivi, ci sta una stagione dura. Tutti i cicli finiscono e quello della Juventus è stato qualcosa di straordinario".

Infine, uno sguardo ai compagni di De Sciglio al Lione. Stelle e stelline costantemente monitorate dai top club. Come Depay.