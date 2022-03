De Sciglio in Nazionale: convocato per i playoff mondiali al posto di Lorenzo

Nei playoff mondiali che vedranno impegnata l'Italia in semifinale contro la Macedonia del Nord, ci sarà anche Mattia De Sciglio.

Il difensore della Juventus è stato ufficialmente convocato dal Ct Roberto Mancini per colmare la lacuna lasciata da Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso di Napoli Udinese e quindi costretto a dare forfait in chiave azzurra.

Il terzino bianconero è venuto a conoscenza della chiamata tricolore proprio al termine della sfida che ha visto la Juventus superare 2-0 la Salernitana grazie alle reti di Dybala e Vlahovic, come confermato dallo stesso classe 92 a 'DAZN':

"Sono tornato negli spogliatoi e mi hanno comunicato la convocazione".

Per il laterale ex Milan si tratta di un ritorno in Azzurro dopo quasi tre anni di digiuno: in carriera ha collezionato 39 presenze con la Nazionale maggioere e la sua ultima apparizione risale al 6 giugno 2019 quando l'Italia sconfisse 2-1 la Bosnia Erzegovina nel percorso di qualificazione a Euro 2020.