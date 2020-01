De Rossi a sorpresa: si traveste per seguire il derby nella curva della Roma

Daniele De Rossi ha seguito il derby in incognito nella curva della Roma dopo una speciale seduta di trucco: nessuno lo ha riconosciuto.

Daniele De Rossi e l'amore per la : un rapporto infinito per l'ex giocatore del Boca Juniors, che da sempre sognava di seguire un derby dalla curva giallorossa. Un sogno realizzato in incognito proprio la scorsa domenica.

Il centrocampista classe '83 si è infatti sottoposto a una lunga seduta di trucco per poter andare allo stadio senza essere riconosciuto. Missione compiuta per chi ha realizzato l'impeccabile travestimento: nessun altro tifoso si è accorto di avere accanto una leggenda della Lupa.

Capelli lunghi, occhiali e tanto trucco: la moglie Sarah ha pubblicato un video dove viene mostrato tutto il lavoro fatto prima di recarsi allo stadio Olimpico. La sua Roma non è poi riuscita a portare a casa la vittoria, ma De Rossi ha rinnovato il suo indelebile legame con i colori giallorossi, per l'ennesima volta.