De Rossi scrive ai tifosi della Roma: "Nessun mai vi amerà più di me. Arrivederci"

In una lettera, De Rossi ha ringraziato tifosi, società, compagni e famiglia per i vent'anni di carriera: "Il vento ricomincerà a soffiare".

Diciotto anni dopo, Daniele De Rossi lascia la . Impossibilitato a proseguire in maglia giallorossa, il centrocampista capitolino ha deciso di lasciare l'unica società con cui abbia giocato durante la sua carriera. Deciso a proseguire altrove o magari ritirarsi per cominciare una nuova avventura dall'altra parte della scrivania.

Roma-, che in maniera clamorosa a seconda di una lunga serie di risultati favorevoli dagli altri campi potrebbe portare i giallorossi in Champions, sarà la sua ultima gara. L'Olimpico è pronto a salutare De Rossi, intanto il quasi ex capitano lo ha fatto tramite una lunga lettera pubblicata dal sito del team di Pallotta.

La Roma ha pubblicato una foto di un giovanissimo De Rossi, ancor prima di diventare un giocatore giallorosso. Indosso però, nei primi anni d'età, aveva già quei colori indosso:

"Riguardando questa foto, che ormai conoscete tutti, mi rendo conto di quanto io sia stato fortunato, una fortuna mai data per scontata e per la quale non sarò mai abbastanza grato. È stato un viaggio lungo, intenso, sempre accompagnato dall’amore per questa squadra. Questa gratitudine non voglio lasciarla sospesa per aria, perché, mentre scrivo la parola grazie, non mi passano per la testa dei concetti astratti, ma dei ricordi e delle sensazioni, delle facce e delle voci".

I ringraziamenti di De Rossi sono per tantissime persone con cui ha condiviso due decenni di carriera:

"La famiglia Sensi, il presidente Pallotta. Tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato e lavorano a Trigoria. Gli allenatori che mi hanno guidato, ognuno mi ha insegnato qualcosa di importante, nessuno escluso. Gli staff medici che si sono presi cura di me; Damiano, senza il quale le mie presenze con questa maglia sarebbero state sicuramente meno. I miei compagni, la parte più intima del mio lavoro: sono la mia famiglia. La quotidianità dello spogliatoio di Trigoria sarà quella che mi mancherà di più. Bruno, che ha visto in me qualcosa di speciale e mi ha portato in questo fantastico settore giovanile. È lì che, una mattina di agosto, ho incontrato Simone e Mancio, che mi sono rimasti accanto finora e resteranno per tutta la vita. Grazie a Davide, anche lui accanto a me per tutta la vita".

Un ringraziamento particolare anche per Totti, da cui ha ereditato la fascia e con cui ha condiviso lo spogliatoio per sedici stagioni:

"Grazie a Francesco. La fascia che ho indossato l’ho ricevuta dalle mani di un fratello, di un grande capitano e del calciatore più straordinario al quale io abbia mai visto indossare questa maglia. Non capita a tutti di giocare 16 anni accanto al proprio idolo. Riconsegno questa fascia, con rispetto, ad Alessandro. Un altro fratello che sono sicuro ne sia altrettanto degno".

E ovviamente non potevano mancare la famiglia e le sue origini:

"Grazie a papà e mamma per avermi cresciuto trasmettendomi due valori che sono ogni giorno con me: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso e dai una mano a chi è in difficoltà. Grazie a Ostia, alla sua gente e al suo mare, che mi hanno svezzato da bambino, accompagnato da adolescente e riaccolto da adulto. Grazie anche a chi mi ha sopportato e supportato tra le mura di casa: senza Gaia, Olivia e Noah e soprattutto Sarah sarei la metà dell’uomo che sono oggi".

Domenica saranno loro a ringraziarlo, intanto è De Rossi a inginocchiarsi davanti ai fans giallorossi:

"Grazie ai tifosi della Roma, i miei tifosi. Mi permetto oggi di dire miei, perché l’amore che mi avete dato mi ha permesso di continuare ad essere in campo parte di voi. Siete stati la ragione per cui tante volte ho scelto di nuovo questa città. Domani sarà la seicentosedicesima volta in cui io considererò questa scelta, la scelta giusta".

Sei anni fa, proprio il 26 maggio, la Roma veniva sconfitta nella finale di Coppa contro la :

"Abbiamo vissuto una giornata dopo la quale pensavamo di non poter tornare a sorridere. Lo pensai anche io, finché non vidi il tatuaggio di un tifoso con scritto “27 maggio 2013, eppure il vento soffia ancora”. Non so a chi appartenesse questo tatuaggio, ma so che il vento ricomincerà a soffiare anche da questo 27 maggio".

Il saluto finale è proprio per tutti i tifosi della Roma:

"Mai come in questi giorni ho sentito il vostro affetto: mi ha travolto e mi ha riempito il cuore. Mai come in questi giorni vi ho visto così uniti per qualcosa. Ora, il regalo più grande che mi potete fare è mettere da parte la rabbia e tutti uniti ricominciare a soffiare per spingere l’unica cosa che ci sta a cuore, la cosa che viene prima di tutto e tutti, la Roma. Nessun mai vi amerà più di me. Arrivederci".

Fine.