De Rossi e il ruolo di Marchisio: "Davanti alla difesa, non lo sapeva neanche lui"

L'ex capitano giallorosso racconta aneddoti del passato: "Al primo allenamento col Boca un torello delle giovanili mi ha ribaltato in un contrasto".

Daniele De Rossi ha da poco terminato la sua carriera, dopo gli anni al Boca Juniors. L'ex capitano della a Buenos Aires aveva trovato un ambiente ideale, tanto che anche l'addio è stato complicato.

A 'Sky Sport' il simbolo giallorosso ha raccontato gli ultimi giorni in , il rapporto con Riquelme e l'addio sofferto.

"Per 5-6 giorni mi sono allenato con loro che mi dicevano di rimanere, così ho detto a un certo punto all'improvviso: 'Me ne vado domani sennò so che finisco per restare e faccio un danno alla mia famiglia'. Sinceramente stavo da dio, adesso ho nostalgia forte per quel paese, per la gente, la sento come un'altra famiglia".

L'inizio di stagione al Boca, invece, era stato contraddistinto da un episodio particolare: un contrasto duro delle giovanili.

"Era al primo o al secondo allenamento, a Roma ero abituato che i giovani magari non affondano. Quel giorno invece un giovane torello della squadra giovanile, Marcelo Weigandt, che farà 170 centimetri per 100 chili, è entrato e mi ha ribaltato. Poi si è fermato, mi ha guardato spaventato, ma l'ho rassicurato. Ricordo che pioveva e c'era fango, così ho cominciato anche io a entrare duro. Per me era un paradiso".

De Rossi ha anche parlato di Claudio Marchisio, ex compagno di nazionale per tanti anni. E, secondo lui, anche un grande centrocampista davanti alla difesa, ruolo che ha ricoperto dopo l'addio di Pirlo alla .

"Ha vinto tantissimo, a un certo punto da mediano davanti alla difesa ha fatto benissimo, per me era il suo ruolo e non lo sapeva forse neanche lui, poi 2-3 infortuni lo hanno rallentato, ma resta un giocatore incredibile".

Spazio per ricordare anche l'addio alla Roma, la partita e il discorso ripreso da El Shaarawy in spogliatoio.