De Rossi-Roma, Adani attacca: "Trattato come un biglietto della metro"

Daniele Adani si scaglia contro la Roma dopo l'addio di Daniele De Rossi: "Trattato come un biglietto della metro che prima timbri e poi butti".

La notizia del mancato rinnovo con la di Daniele De Rossi ha destato grande scalpore: modalità sicuramente da rivedere nel saluto a una delle bandiere del club giallorosso, che ha ammesso di essere stato avvisato della decisione soltanto nell'ultimo periodo.

Un trattamento che non è piaciuto a Daniele Adani, opinionista che a 'Sky Sport', nel pre-gara di -Roma, ha pesantemente criticato l'operato della dirigenza capitolina, accusata di aver considerato il proprio capitano alla stregua di un biglietto della metropolitana.

"Gli uomini giusti hanno un destino che è quello di rivelare chi hanno di fronte a loro. De Rossi è così, diverso da tutti: con comportamenti e amore puro, tutt'altro che ruffiano, ha portato a galla le ingiustizie e le difficoltà di una società che lo ha trattato come un biglietto della metro che prima timbri e poi butti".

Ancora incerto il futuro di De Rossi: per lui si è parlato dell'ipotesi Boca Juniors e, quasi sicuramente, continuerà a calcare i campi di calcio all'estero per non fare un dispetto al club della sua vita. Quello che lo ha scaricato senza appello.