De Rossi ricorda il primo allenamento al Boca: "Ma vi allenate sempre così?"

Un'avventura breve ma intensa per Daniele De Rossi al Boca Juniors , terminata fin troppo presto anche a causa di qualche problema fisico di troppo. L'ex capitano della ha raccontato il suo primo allenamento nel club argentino con un curioso aneddoto.

Ai microfoni di 'GQ', il centrocampista romano ha svelato il suo primo impatto con il duro calcio argentino:

"Il primo allenamento resterà indimenticabile. Pronti, via e un ragazzino entra in tackle durissimo, finisco gambe all'aria . Sono stupefatto, negli ultimi anni i Primavera della Roma mi si fermavano a un metro, ero trattato come un oggetto fragile".