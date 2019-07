Destino incredibile per De Rossi: primo Superclasico argentino nel giorno del Derby romano

Il primo settembre sarà un giorno incredibile per il giocatore del Boca: sfiderà il River e la Roma sfiderà la Lazio per la prima volta senza di lui.

Il calendario gioca un brutto scherzo o divertente, a seconda delle opinioni, a Daniele De Rossi. Il centrocampista italiano, appena passato al Boca Juniors, affronterà infatti la gara più importante dell'anno per i suoi nuovi tifosi... nella stessa giornata in cui i suoi vecchi tifosi affronteranno la sfida più sentita dell'anno.

Sì perchè il primo settembre ha portato come big match di giornata non solo contro , ma bensì anche la stracittadina romana tra e . Una sfida che per la prima volta dopo quasi un ventennio non vedrà presente nella rosa giallorossa lo stesso De Rossi.

Se il calendario di è appena stato compilato, quello del torneo argentino è presente da tempo e sempre il primo settembre vedrà sfidarsi Boca Juniors e River Plate, ovvero la sfida più calda non solo del Sudamerica, ma probabilmente dell'intero pianeta.

Il passato e il presente nella stessa giornata per De Rossi, che potrebbe comunque avere la possibilità di essere concentrato sulla gara contro il River e poi (o prima) godersi il Derby romano da ex giocatore giallorosso da 11.000 km di distanza.

Tra l'altro al Boca Juniors ha come noto ritrovato Zarate, in passato suo avversario alla Lazio: possibile che l'argentino e De Rossi, a meno di orari ravvicinati tra le due sfide, si ritrovino a guardare insieme la stracittadina romana.