De Rossi in panchina, ma il Boca è quasi in semifinale: 3-0 alla LDU Quito

Il Boca Juniors supera 3-0 la LDU Quito nell'andata dei quarti di finale di Copa Libertadores: esordio rimandato per De Rossi, in panchina.

Debutto in Copa Libertadores rimandato per Daniele De Rossi. Dopo aver conquistato la Bombonera segnando all'esordio con la maglia del Boca Juniors, il centrocampista questa notte ha assistito dalla panchina alla netta vittoria per 3-0 degli Xeneizes sul campo della LDU Quito (formazione ecuadoriana).

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gara valida per l'andata dei quarti di finale di Copa Libertadores, il match è stato dominato fin dal primo minuto dagli argentini, bravi a sbloccare la partita all'11' del primo tempo con Ramon Abila. 'Wanchope', come lo chiamano i tifosi, ha infatti sfruttato il filtrante di Mac Allister, superando il portiere e segnando l'1-0.

A siglare la rete del raddoppio per il Boca Juniors ci ha pensato poi Emanuel Reynoso al 47'. Un calcio di punizione perfetto che non ha lasciato scampo a Gabbarini, con Abila che all'81' è poi riuscito anche a propiziare l'autogoal di Caicedo.

3-0 a favore del Boca Juniors dunque il risultato finale, con la LDU Quito che nella gara di ritorno dovrà fare a meno anche di Jefferson Orejuela, espulso.

Una vittoria che permette così agli Xeneizes di mettere già un piede nella semifinale di Copa Libertadores, manifestazione in cui De Rossi punta ora a fare il suo esordio nella gara di ritorno che si disputerà giovedì 29 agosto alla Bombonera.