De Rossi nello staff della Nazionale: farà l'assistente di Mancini

Daniele De Rossi inizia la sua nuova carriera ripartendo dall'azzurro della Nazionale. L'ex centrocampista della Roma, infatti, ha firmato il contratto con la FIGC e affiancherà Roberto Mancini già nelle prossime gare di qualificazione ai Mondiali 2022.

Il ruolo di De Rossi, che deve ancora completare il corso per allenatori, sarà quello di assistente tecnico del CT.

"Sono orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità. Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo, e non vedo l’ora di iniziare. Lo farò con entusiasmo, sapendo che sono solo all’inizio ed ho ancora tanto da imparare, ma spero anche di poter dare una mano alla squadra“.