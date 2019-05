De Rossi lascia la Roma: da Nesta a Pirlo, l'omaggio del mondo del calcio

Sono tanti i messaggi social nei confronti di De Rossi, che tra poche settimane dirà addio alla Roma: tanti compagni ed ex, ma anche qualche rivale.

Ti auguro il meglio in ogni cosa che farai... Perché sono sicuro che la farai alla grande, come tutto quello che hai fatto finora.

Ti voglio bene Dani ❤



Torneremo grandi insieme! #DDR16 pic.twitter.com/FCE6fvmcCK — Francesco Totti (@Totti) 14 maggio 2019

Un capitolo importante della tua vita si chiude.. non importa dove ma continua a giocare e a divertirti perché il calcio ha ancora bisogno di persone vere come te.. in bocca al lupo Dani pic.twitter.com/d5P5XtMUpv — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) 14 maggio 2019

Qualcuno dice che è nella natura delle cose, quello che so è che anche quando il vento cessa o cambia direzione, alcune bandiere continuano a sventolare alte e orgogliose, perché l'amore che hanno dato e ricevuto e i legami che hanno creato, sono una forza inesauribile. #DeRossi pic.twitter.com/k1MsCIy2su — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 14 maggio 2019

Complimenti ad un calciatore e ad un uomo di uno spessore differente e superiore, che ha vissuto la nostra professione con grande equilibrio e serietà, pur non essendo mai banale. In bocca al lupo amico mio. #DanieleDeRossi @OfficialASRoma pic.twitter.com/3G74rTlJWA — Alessandro Nesta (@Nesta) 14 maggio 2019

Capitano dentro e fuori dal campo. Ho avuto l’onore di aver giocato con te e ancora di più, sono molto felice di esserti amico. Grazie di tutto ciò che hai fatto per me e per tutta la . Prima di tutto sei un uomo vero e poi un grande campione. Tvb Dani! ❤️ #DeRossi pic.twitter.com/OegpCc5ah6 — Emerson Palmieri (@emersonpalmieri) 14 maggio 2019

Una delle ultime, se non l’ultima bandiera. Complimenti campione. #DeRossi pic.twitter.com/H8P9xeBD5L — Regina Baresi (@ReginaBaresi) 14 maggio 2019

Grazie di tutto capitano. Sei sempre stato un esempio per me è per la squadra. Un vero leader e più importante un grande uomo. Amico mio, tu sei la Roma🔶🔴🔶🔴 pic.twitter.com/jMTUhQZ0Vs — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 14 maggio 2019