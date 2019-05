De Rossi dà l'addio, Giannini: "L'hanno scaricato, diserti Roma-Parma"

Ora è ufficiale: Daniele De Rossi lascerà la al termine della stagione dopo 18 anni passati con la sola maglia giallorossa addosso, 'tradita' a breve con il probabile approdo in un altro club, quasi certamente non italiano.

Una notizia che ha colto di sorpresa tutti: compreso Giuseppe Giannini, bandiera romanista dal 1981 al 1996 che, ai microfoni di 'Centro Suono Sport', non ha nascosto il suo malumore per una scelta societaria ritenuta più che discutibile.

"Sono deluso e amareggiato, non mi aspettavo il trattamento riservato a un pezzo di storia come Daniele. Di fronte a tutto ciò siamo impotenti, a questo punto spero che in Roma- De Rossi non ci sia perché quel giorno potrebbe trasformarsi in un'occasione di contestazione alla società. So bene cosa si prova in momenti del genere. Il fatto di avergli fatto annunciare l'addio in una conferenza lo vedo come una furbata, un modo per ottenere un altro grande incasso al botteghino".