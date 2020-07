Pazza idea Fiorentina: De Rossi allenatore

Iachini in dubbio per la prossima stagione, tra i papabili c'è anche Daniele De Rossi, deciso a diventare un tecnico top nei prossimi anni.

Appese le scarpette al chiodo dopo un'era alla e una comparsata al Boca Juniors, Daniele De Rossi lavora per diventare allenatore. Grinta e qualità per cambiare mestiere, sempre nel mondo del calcio, ma dall'altra parte. Occhio ad un inizio subito al top, magari alla .

Secondo Sky Sport, infatti, Commisso starebbe seriamente pensando a De Rossi come prossimo allenatore della Fiorentina, in virtù di una stagione difficile per Iachini, subentrato a Montella poco prima del girone d'andata a seguito anch'esso di grosse problematiche alla guida del club toscano.

De Rossi ha lasciato il calcio da pochi mesi, ma già pensa da allenatore, desideroso di fare la storia anche su una panchina:

"Inizierò questo percorso non solo perché mi piacerebbe, penso proprio di saperlo faree. Mi è sempre stato riconosciuto questo ruolo di leader: quindi magari sarò un pochino avvantaggiato da questo punto di vista ma essere allenatore è anche tanto altro".

L'ex centrocampista della Roma aveva svelato qualche settimana fa di avere come ovvio obiettivo proprio la squadra capitolina:

"Sedermi sulla panchina della Roma un giorno mi piacerebbe, ma senza fretta. Sicuramente non è possibile ripetere un periodo come il mio così lungo da allenatore, soprattutto a Roma. Ma proprio non fa parte della natura del mestiere. Per prima cosa devo diventarlo: fare un percorso di crescita di cui tutti hanno bisogno".

Salvatasi nelle ultime giornate lo scorso anno, anche in questa stagione la Fiorentina non si trova in una situazione facile, visto e considerando un terzultimo posto lontano appena sei lunghezze. La società viola non può dormire sonni tranquilli, ma allo stesso tempo ragiona sul futuro: magari con De Rossi come tecnico.