De Rossi cuore Roma: niente vacanze per tornare prima dall'infortunio

Daniele De Rossi ha rinunciato alle vacanze invernali per lavorare e guarire in anticipo dal guaio al ginocchio: a svelarlo è la moglie via Instagram.

Sosta invernale in controtendenza per Daniele De Rossi . Come svelato dalla moglie via Instagram, il capitano della Roma ha detto no alle vacanze per recuperare in anticipo dall'infortunio.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sarah Felberbaum , compagna del centrocampista, rispondendo al commento di una tifosa sotto una foto pubblicata ha scritto: " Ha rinunciato alle vacanze per rimanere a Roma per curarsi " .

Nell'immagine in questione, l'attrice ha immortalato il figlio di De Rossi in spiaggia accompagnando il 'post' dalla frase: "Ci manchi tanto..." . La Felberbaum, poi, ha svelato il motivo delle parole usate.

Il numero 16 della Roma è ai box da ormai 2 mesi: durante il match col Napoli del 28 ottobre, De Rossi si era fatto male al ginocchio e, come da lui stesso confidato a DAZN prima del match con la Juventus , trattasi del guaio fisico più grave della sua carriera .