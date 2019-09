De Rossi conquista tutti in Argentina: fotografato mentre fa la spesa con la figlia

Daniele De Rossi è stato fotografato al supermercato mentre fa la spesa insieme a sua figlia: l'Argentina elogia la sua umiltà.

Daniele De Rossi ha già conquistato tutta l’ . La sua scelta di giocare nel Boca Juniors dopo gli anni alla , poi il goal all’esordio, il suo spagnolo già fluente e l’identificazione nello spirito degli ‘Xeneizes’ hanno contraddistinto l’inizio della sua avventura.

L’ex capitano giallorosso è salito agli onori della cronaca anche per un altro fatto a cui è stato dato molto risalto. È stato infatti fotografato al supermercato con la figlia Gaia mentre faceva la spesa, come una persona qualunque. Non una cosa forse così abituale per un calciatore.

De Rossi en el supermercado, que persona del bien. Humilde como pocos. pic.twitter.com/uVUs9QmFzV — Ale Liparoti (@AleLiparoti) September 9, 2019

Il suo tentativo di ‘nascondersi’ sotto al cappellino non è andato a buon fine, ma la reazione della stampa argentina è stata positiva. Ad essere evidenziata è stata soprattutto la sua umiltà. E, in soli pochi mesi, ha fatto ancora centro nel cuore dei suoi nuovi tifosi.