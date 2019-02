De Rossi come Icardi: quando il capitano giallorosso perse la fascia

Dopo la sfida con il Porto nei preliminari di Champions, Daniele De Rossi subì la stessa punizione di Icardi: perse la fascia. Per poi ritrovarla.

Storie di fasce perse. Quasi parallele, seppur con tante sfaccettature diverse. Oggi è Mauro Icardi a essere al centro del caso, ieri Daniele De Rossi, allora vice-capitano di Totti, punito dopo Roma-Porto per un'ingenuità costata la qualificazione ai gironi di Champions League.

Punizioni uguali nella forma, ma differenti nella sostanza. Il mediano giallorosso fu punito per l'espulsione nel preliminare di ritorno contro i lusitani, vincenti per 0-3 all'Olimpico in una delle serate più nere della storia recente della Roma. Il capitano di quella squadra era ancora Francesco Totti, all'ultimo anno di carriera, utilizzato poco da Spalletti. Già nella stagione precedente la fascia era finita più sul braccio del numero 16, con Florenzi in alternativa.

A Cagliari però, nella prima partita dopo quella sconfitta con il Porto, la fascia era sul braccio del terzino destro e non su quello di De Rossi. Una punizione temporanea, decretata dall'allenatore e durata soltanto un mese. I gradi sarebbero stati ripristinati prima della sfida contro il Crotone, quattro settimane dopo la punizione.

Protagonista della decisione anche in quel caso fu Luciano Spalletti, un altro comun denominatore del caso dell'attuale capitano giallorosso e quello (ex) nerazzurro. Di mezzo c'era anche un contratto, quello che nel settembre 2016 De Rossi vedeva in scadenza a fine stagione, mentre Icardi il suo lo vorrebbe rinnovare per guadagnare di più.

A rendere i due casi opposti ci sono le motivazioni di fondo. Una sciocchezza di campo per il classe 1983 giallorosso, espulso per un contrasto inutile in un momento delicatissimo per la sua squadra. Capricci eccessivi per il capitano nerazzurro, che non sono andati giù alla dirigenza dell'Inter.

Inoltre a Cagliari, dopo aver perso la fascia di capitano, De Rossi ci scese comunque, ricevendo anche i complimenti di Spalletti quando gli fu restituita la fascia. Il tecnico riconobbe la reazione in partita e in allenamento, rimeritandosi la fascia. Icardi, per ora, la prima partita non da capitano non la giocherà per una sua scelta, stando al tecnico nerazzurro. La decisione di non andare a Vienna con la squadra è stata sua. Una convocazione rifiutata, una reazione negativa a una decisione pesante, accusata soprattutto nell'orgoglio.

Se il numero 9 dell'Inter riuscirà a riprendersi la fascia, finita sul braccio di Samir Handanovic, lo si scoprirà soltanto nel futuro. Di certo è che l'esempio dato da De Rossi è forse il primo da seguire: a una punizione c'è sempre tempo per rimediare. Sempre che l'Inter sia disposta a concedere il perdono a quello che, fino a ieri, era il proprio giocatore simbolo.