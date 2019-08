De Rossi già ambientato in Argentina: imprecazione in spagnolo dopo il giallo

Daniele De Rossi si è già adattato alla nuova realtà argentina: in campo non solo già segna, ma impreca anche in spagnolo.

Ha lasciato la dopo 19 anni per iniziare una nuova avventura lontano dall’ nel Boca Juniors e, a quanto pare, ha impiegato pochissimo tempo ad adattarsi ad una realtà per lui totalmente nuova.

Daniele De Rossi ha firmato lo scorso 26 luglio il contratto che lo lega agli Xeneizes e, sebbene sia in da poco più di due settimane, non solo è già diventato un idolo assoluto della tifoseria gialloblù, ma ha anche trovato la prima rete con la sua nuova squadra in occasione del match di debutto in Coppa d’Argentina contro l’Almagro ed ha già preso confidenza con lo spagnolo e con quelle che sono alcune frasi non propriamente politicamente corrette che spesso si pronunciano in campo.

Proprio in occasione della sfida con l’Almagro, l’ex capitano della Roma è stato ammonito al 35’ per un fallo. Una decisione, quella presa dal direttore di gara che non è evidentemente piaciuta a De Rossi che si è lasciato andare ad un’imprecazione “Primer fallo me saca amarilla la concha de tu madre”.

Una frase, quella pronunciata dal centrocampista italiano che non ha bisogno di traduzioni e che in qualche modo ha contribuito a farlo entrare ancor di più nel cuore dei tifosi del Boca. Le immagini della scena hanno infatti in breve tempo fatto il giro del web scatenando la divertita reazione di molti.