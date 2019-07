De Rossi a un passo dal Boca Juniors, Angelici: "Al 99% sarà un giocatore del Boca"

Il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, ha parlato in conferenza stampa del mercato del Boca Juniors: "De Rossi presto volerà da noi".

Il Boca Juniors è al centro negli ultimi giorni di diverse trattative di calciomercato, e così stamani il presidente degli Xeneizes, Daniel Angelici, ha voluto fare il punto in conferenza stampa delle operazioni in entrata e in uscita, a iniziare dall'imminente colpo Daniele De Rossi.

"La trattativa per De Rossi è a buon punto. Sicuramente nei prossimi giorni volerà da noi: al 99% De Rossi sarà un giocatore del Boca".

Scelta di cuore confermata dunque per l'ex centrocampista della , che dopo l'addio alla Lupa firmerà un contratto che lo legherà alla società di Buenos Aires almeno fino a gennaio, per poi decidere se restare almeno fino a giugno 2020, fare una nuova esperienza all'estero o ritirarsi per fare una nuova esperienza post calcio giocato come collaboratore del Ct dell' Roberto Mancini.

L'operazione, come confermato da Angelici, è ormai in dirittura d'arrivo e nei prossimi giorni il centrocampista classe 1983 diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Boca Juniors. Il suo arrivo in forza agli Xeneizes dopo 616 presenze e 63 reti con la maglia giallorossa spingeranno con ogni probabilità il club argentino alla cessione di Nahitan Nandez al dopo una lunga telenovela.

"L’unica cessione che è molto vicina è quella di Nandez al Cagliari. È la possibilità più concreta. Hanno raggiunto la clausola: oggi inviano la proposta per iscritto, abbiamo discusso la forma del pagamento. Se arriverà quanto concordato, il Boca accetterà”.

Tutto bloccato, invece, sul fronte uscite, per la giovane punta Augustin Almendra, con l'interesse di Roma e che al momento non sembra esser sfociato in una proposta concreta.