De Roon ammette: "Fallo su Cuadrado da espulsione? Sono d'accordo"

Settimo minuto della ripresa di - : Marten de Roon entra coi tacchetti sulla caviglia di Juan Cuadrado, rischiando tantissimo. Tradotto: rischiando pesantemente l'espulsione. E venendo graziato dall'arbitro Doveri, che estrae solo il giallo.

Un episodio da moviola, al pari del calcio di rigore concesso poco dopo alla Juventus e fallito da Cristiano Ronaldo. Solo che, nel caso di de Roon, il centrocampista nerazzurro non si è fatto troppi problemi nell'ammettere che sì, il suo era un intervento da cartellino rosso diretto.

Agree. I was too late and it was too hard. But I hope it’s clear that it was never my intention. Apologies to @Cuadrado https://t.co/YGuWcPPuDW