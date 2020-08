De Paul via, Pereyra nuovamente bianconero: il piano dell'Udinese

Il Tucu potrebbe tornare in Italia e vestire nuovamente la maglia del club friulano dopo le annate giocate in bianconero dal 2011 al 2014.

Cessioni e possibili ritorni sull'asse Premier League per l'. Se De Paul è nel mirino di un appena tornato nella massima serie e dunque a caccia di qualità per stupire dopo l'agognato approdo tanto desiderato, la società friulana sta pensando a riportare in bianconero il Tucu Pereyra.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Pereyra è finito nel mirino della squadra che lo ha lanciato in passato, prima di approdare alla e dunque al . L'argentino sarebbe felice di tornare in , sopratutto in un ambiente che conosce benissimo.

In caso di addio a De Paul, uomo più e rigorista dell'Udinese, Pozzo punterebbe tutto sul ritorno di Pereyra, cercato anche dal , ma con i friulani in netto vantaggio in caso di duello: l'ex Juventus aspetta notizie, per ora ancora nebulose in attesa di capire il futuro di De Paul.

Pereyra ha giocato nell'Udinese dal 2011 al 2014, quando è stato ceduto alla Juventus, con la quale ha vinto due Scudetti e cinque trofei in totale prima di lasciare anche Madama per il Watford. Nel corso di queste due ultime esperienze ha anche guadagnato la Nazionale argentina, acquistando una dimensione internzionale più marcata.

Trentenne a inizio 2021, Pereyra è stato tra i migliori centrocampisti goleador di Premier durante l'era al Watford, ma sarebbe felice di tornare in Serie A vista la retrocessione del club nella seconda serie. Una categoria in cui il Tucu non sembra intenzionato a giocare.

Con la possibilità Serie A davanti, in un modo o nell'altro, Pereyra lascerà il Watford. Nonostante esista anche all'orizzonte una possibile conferma in Premier League, a seconda di come evolverà il calciomercato britannico nei prossimi giorni.