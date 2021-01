De Paul a DAZN: "Messi ha un'energia unica, fa diventare la gente pazza"

Leader e capitano dell' : Rodrigo De Paul anche quest'anno è il volto copertina dei bianconeri del Friuli, che provano a risalire la classifica dopo un avvio difficile.

Guarda l'episodio completo di My Skills - Rodrigo de Paul su DAZN

Intervistato da 'DAZN', il fantasista argentino, trasformato ormai stabilmente in mezzala, ha parlato dei suoi modelli, partendo da Riquelme e arrivando fino a Vidal.

"Sono cresciuto giocando a futsal e lì si gioca tanto con la suola. Come Riquelme, è stato uno dei miei preferiti in assoluto. Quando lui metteva la palla sotto la suola era molto difficile portargliela via. Aveva una personalità fortissima. Oggi chi gioca da mezzala, come me, deve per forza guardare Modric. Mi piace molto Vidal: per la cattiveria con cui attacca sempre la palla e per la sua mentalità vincente".