De Nicola rivela: "Inter-Juve di due anni fa? Urla nell'albergo di Firenze"

Due anni fa il sfiorò la vittoria dello Scudetto nel testa a testa con la . Lo scontro fu decisivo però fu quello tra l' ed i bianconeri, con la polemica vittoria della Vecchia Signora.

Il Napoli gioò poi a FIrenze e perse contro la , ma tutti nell'ambiente (compreso Sarri) rivelarono di aver perso lo Scudetto quella sera in albergo. E oggi ha parlato Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, a 'Radio Marte', ricordando proprio quel momento.

"Passamo dall'eufeoria dopo aver vintro contro i bianconeri alla depressione della sera di Inter-Juventus. Ho dovuto far finta di niente ma la sera del Derby d' si sentivano urla nei corridoi del nostro albergo di Firenze. Poi domenica contro la Fiorentina non riuscimmo a dare il massimo in campo, né i giocatori né noi che li seguivamo".