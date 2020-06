De Luca attacca la Juventus: "Imbarazzante, non so come farà in Champions"

Il presidente della Regione Campania punta il dito su Salvini: "I commenti sui tifosi del Napoli hanno portato alla luce una propensione al razzismo".

La Coppa vinta dal è ancora un tema caldo, non tanto per l'aspetto tecnico ma per i commenti post-partita in merito al comportamento dei tifosi azzurri, riversatisi in massa sulle strade per festeggiare nonostante da tempo sia valida l'indicazione di non creare assembramenti per non ripiombare nuovamente nel caos portato dal Coronavirus.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una delle sue consuete dirette social ha fatto riferimento proprio ad alcune considerazioni esposte nelle ultime ore: l'attacco, anche se non è citato direttamente, è a Matteo Salvini.

"Dopo la festa fatta dai tifosi del Napoli ci sono stati alcuni commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea e incancellabile allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, della Campania, del Sud. E pare difficile da estirpare. Pensate, verso mezzanotte ragazzi, tifosi del Napoli hanno fatto una manifestazione di gioia per la vittoria della : un episodio che sarebbe successo nella stessa maniera in tutta Italia e in tutto il mondo, sarebbe successa la stessa cosa. Voglio ricordare che in altre città del Paese, penso a in occasione di una partita della nella Champions, ci sono stati morti e feriti in piazza. A Milano, se avesse vinto l' , avremmo avuto l'ira di dio".

La non ha mantenuto le aspettative, frenata dall'atteggiamento per lunghi tratti attendista del Napoli di Gattuso: da De Luca una vera e propria esaltazione del catenaccio all'italiana.