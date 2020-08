De Ligt si opera: tornerà a disposizione di Pirlo a fine ottobre

Il centrale della Juventus verrà operato nei prossimi giorni alla spalla destra, lussata lo scorso novembre: salterà la prima parte di stagione.

Chiusa amaramente la stagione europea e in maniera decisamente positiva quella italiana, la pensa già alla prossima imminente annata. A metà settembre, infatti, i bianconeri cominceranno la 2020/2021, con Andrea Pirlo come allenatore. Ma senza Matthijs De Ligt, almeno inizialmente.

E' stato lo stesso De Ligt dopo l'eliminazione dalla per opera del ad evidenziare come per lui sia necessaria l'operazione alla spalla destra, lussata a novembre 2019: da allora l'ex ha giocato non al meglio, ed ora è deciso a risolvere la situazione.

Come evidenzia Tuttosport, serviranno tra i due mesi e mezzo e i tre mesi per poter tornare in campo: operazione per De Ligt che andrà in scena nei prossimi giorni, con il doveroso recupero pronto ad iniziare ad agosto, per poi andare avanti anche nel mese di settembre e probabilmente anche per gran parte di ottobre.

In questo modo De Ligt dovrà rinunciare alla prima parte di stagione con la Juventus in Serie A, ma non in Champions League: la prima giornata della fase a gironi è prevista tra il 20 e il 21 ottobre, una data che potrebbe rivedere pronto ed arruolabile il giovane centrale olandese.

De Ligt ha dovuto apprendere i meccanismi della Juventus e della Serie A nei primi mesi bianconeri, riuscendo però a diventare un difensore top anche con Madama dopo un po' di tempo. Per questo la sua assenza al fianco di Bonucci non sarà di poco conto, nonostante i ritorni di Chiellini e Demiral.

Oltre ai quattro centrali principali, però, in virtù dell'età di due di loro e della possibile partenza di Rugani, la Juventus entrerà nel calciomercato per un altro rinforzo, anche a causa dell'operazione a cui si sottoporrà De Ligt. Per il quale servirà un po' di tempo, così da essere però ancor più decisivo.

Per il 21enne la prima stagione della Juventus ha fatto rima con immediato Scudetto, ma non solo: a livello personale ci sono da registrare sia la parte negativa, con diversi rigori causati, sia quella positiva, con quattro goal e un assist in Serie A. Dati da cui ripartire a ottobre.