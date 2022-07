De Ligt si avvicina al Bayern Monaco: la Juve lavora per il sostituto

Il club tedesco è tornato alla carica per il difensore olandese: si può chiudere a breve. I bianconeri cercano il sostituto dell'ex Ajax.

Il countdown è partito. La storia tra Matthijs De Ligt e la Juventus è giunta all'ultimo capitolo. Il club bianconero si prepara a salutare il difensore olandese classe 1999 dopo tre anni e tre titoli conquistati insieme. Nelle ultime ore il Bayern Monaco è tornato alla carica per l'ex Ajax con nuovi contatti con la dirigenza di 'Madama' con una proposta da 70 milioni di euro più 10 di bonus.

Juve e Bayern continuano a dialogare per trovare l'intesa sulla valutazione del cartellino di De Ligt, con i bianconeri che si aspettano un ulteriore sforzo da parte dei bavaresi per chiudere la trattativa. Il difensore olandese ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro, ma la fumata bianca può arrivare per una cifra compresa tra gli 80 e i 90 milioni di euro.

La distanza tra domanda e offerta è stata ridotta, con le parti che si riaggiorneranno presto per provare a trovare l'intesa definitiva. Al momento, De Ligt farà parte della rosa della Juve che partirà per la tournée estiva negli Stati Uniti, ma l'intenzione del Bayern Monaco è quella di arrivare presto alla fumata bianca e permettere al difensore olandese di raggiungere al più presto la squadra di Nagelsmann, che debutterà in campionato il 5 agosto sul campo dell'Eintracht Francoforte.

Il club bianconero lavora anche in entrata e continua a monitorare il mercato per individuare il sostituto di De Ligt. Il nome di Pau Torres del Villarreal è nella lista dei bianconeri, ma al momento non corrisponde alla prima scelta del dg Cherubini. In lizza per rinforzare il reparto arretrato ci sono anche Nikola Milenkovic della Fiorentina, Gabriel dell'Arsenal e Gleison Bremer, obiettivo difficilmente raggiungibile per i bianconeri con l'Inter pronta a chiudere già nelle prossime ore. Ma mai dire mai...