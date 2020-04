De Ligt: "Sarri simile a Ten Hag, a inizio stagione non ero in forma"

De Ligt torna a spiegare le difficoltà incontrate nei primi mesi alla Juventus: "Non ero in forma, dopo 20 minuti faticavo a respirare".

Cosa è cambiato per De Ligt dall' alla ? Perché il difensore olandese ha faticato così tanto prima di tornare sui livelli mostrati in patria?

A spiegarlo è il diretto interessato in un'intervista col compagno Szczesny ai microfoni di Foot Truck su Youtube.

"Sarri è simile a Ten Hag , ma credo che qui in sia più automatico: sai come fare pressione, come partire dal basso. All’Ajax sapevamo come fare pressione, poi ti davano qualche indicazione ma principalmente dipendeva dal giocatore. Lì se sei un difensore difendi ma poi puoi provare a fare goal, qui se un difensore vuole fermarsi a fare allenamento di tiri in porta non è possibile ed è normale perché ognuno ha il suo ruolo ".

De Ligt inoltre ricorda di essere arrivato alla Juventus a ritiro già iniziato, cosa che sicuramente non ha facilitato il suo inserimento.

"Le trattative tra e Ajax sono durate molto, sono arrivato due settimane dopo il resto del gruppo , sono andato subito in Asia, non mi ero neanche mai allenato e due giorni dopo sono sceso in campo contro il , dopo 20 minuti non potevo neanche più respirare. All’inizio non ero in forma come l’anno precedente e non giocavo così a zona. Prima stavo attaccato al difensore, ci sono piccole differenze e credo di essere un giocatore che vuole vincere ed essere di esempio”.

"Avevamo giocatori che si completavano a vicenda, c’erano tanti giovani ma anche giocatori esperti: è stato un buon mix per questo siamo arrivati in semifinale. Anche il ha un grande settore giovanile ma spesso non arrivano in prima squadra perché troppo forte. All'Ajax si allenano sempre con la palla dai 14 anni. Poco allenamento fisico, la tecnica è la prima cosa".

Infine l'olandese prova a raccontare cosa c'era dietro il fenomeno Ajax, capace di eliminare proprio la Juventus in .