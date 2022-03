De Ligt ritrova Eriksen e confessa: "Difficile entrare in tackle su di lui"

Una serata memorabile per Christian Eriksen e non solo. 287 giorni dopo il malore accusato durante la sfida d'esordio ad Euro 2020, il centrocampista classe 1992 è tornato a indossare la maglia della Danimarca. Una notte diventata ancor più magica grazie al goal realizzato dall'ex Inter dopo meno di due minuti dal suo ingresso sul rettangolo verde di gioco, in avvio di ripresa.

Nel successo di ieri sera in amichevole dell'Olanda sulla selezione scandinava, Eriksen ha realizzato il goal del momentaneo 3-2 su assist dell'ex Bologna Skov Olsen.

Un lieto fine che non ha lasciato indifferenti nemmeno gli avversari, e uno su tutti, quel Matthijs De Ligt che aveva già sfidato Christian Eriksen in Italia nella sentitissima sfida tra Juventus e Inter.

Il difensore olandese ha commentato in conferenza stampa il ritorno in campo e al goal con la maglia della Danimarca di Eriksen:

"In quei momenti bisogna pensare a giocare ma è chiaro che siamo tutti contenti che Christian sia tornato a giocare a questi livelli. Penso sia qualcosa che tutto il pubblico attendeva".

De Ligt ha rivelato di aver provato qualche difficoltà nell'affrontare Eriksen in campo dopo quanto accaduto a giugno scorso al centrocampista del Brentford:

"Non è facile entrare in tackle su Eriksen. Quando è entrato in campo ho avuto la pelle d'oca. Devo dire che ci sono stati momenti in cui ero timoroso d'affrontarlo, ho dovuto ignorare l'istinto di frenarmi. Ovviamente devi saperti scrollare di dosso la sensazione, visto che siamo giocatori, ma siamo anche un po' esseri umani in fondo".

La gara della Johan Cruijff Arena, stadio in cui Eriksen ha giocato per sei anni nella sua lunga esperienza all'Ajax, si è conclusa sul risultati di 4-2 per gli 'Oranje', che si sono imposti grazie alle reti di Aké e Depay e la doppietta di Bergwijn.