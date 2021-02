De Ligt ringrazia la Serie A: "Mi ha migliorato, Pirlo era un modello"

Superato il problema alla spalla ed il Covid-19, Matthijs De Ligt nelle ultime settimane si è ripreso il suo posto da titolare al centro della difesa bianconera complici anche gli infortuni di Bonucci e Chiellini.

Il giovane centrale olandese continua così il suo percorso di crescita tanto che, intervistato da 'Sky Sport', ringrazia la Juventus ed il nostro campionato.

"La Serie A mi ha migliorato tatticamente. Ora conosco tutti i giocatori, è più facile. Voglio migliorare sempre di più. Bonucci è bravissimo come visione di gioco, Chiellini in marcatura. Non ho mai visto uno come lui, spesso gli dico che ha un magnete sulla testa"